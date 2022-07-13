Sakaryaspor'un rakibi İstanbulspor

Haber: Uğur Balaban

İlker Püren yönetimindeki yeşil-siyahlılar, Süper Lig temsilcisini mağlup edip 3.Etap kampında moral depolamak istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına bayram izni sonrası bir kez daha Bolu'da devam eden Sakaryaspor, 3. hazırlık maçında İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek. Abant'ta kamp yapılan otel sahasında oynanacak olan bu karşılaşma bugün saat 16.00'da oynanacak.

Sezon öncesi şu ana kadar 2 hazırlık maçı oynayan İlker Püren yönetimindeki Sakaryaspor, Moldova temsilcisi Dinamo Auto ve Azerbeycan ekibi Neftçi Bakü takımlarıyla 1-1'lik skorlarla berabere kalmıştı.