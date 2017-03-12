Haber: Esra ÖZTÜRK

Bolu Sakatlılar Derneği Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Bolu Gençlik Hizmetleri ve İl Spor Müdürü Şahin Ertem’i makamında ziyaret ettiler. Ziyaret Bolu Sakatlar Derneği Başkanı Kader Tut Arduç, Yönetim Kurulu Üyeleri;Serhan Balkaner, Zeynep Balkaner ve. Halil İbrahim Uçar, işitme engelli üyeler; Enes Baltacı ve İrfan Damar tarafından gerçekleştirildi. Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Şahin Ertem ile birlikte engelli bireyler ve spor üzerine gerçekleşen sohbette ilimizde oluşturacağımız engelliler futbol takımı ve ulaşımlarının sağlanması hakkında konuştular.