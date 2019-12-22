Sakatlar Kervanına Onlar da Katıldı

Haber: Ceylan Beykoz

Sezonun ilk haftalarında sakatlanan Gökhan Sazdağı tedavisi tamamlanıp yeni yeni süre alırken, bu oyuncunun yeniden sakatlanmasının yanı sıra bu isme İsmail Konuk, Mustafa Eskihallaç da eklendi. Mustafa Durak ve Umut Gündoğan ise haftalardır tedavileri devam eden isimler. Haftalardır sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Hakan Arslan zorlu mücadele de 18 kişilik kadroda yer aldı. Kulüpten yapılan açıklamada "Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Gökhan Sazdağı, İsmail Konuk ve Umut Gündoğan sakatlıklarından dolayı kadroda yer almamaktadır" ifadelerine yer verilmişti.