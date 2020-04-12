Sakatlık pusu kurdu, bekliyor!

Haber: Volkan Yılmaz

Türkiye Futbol Federasyonu, koronavirüs sebebiyle zorunlu ara verilen liglerin en erken Haziran ayı başında başlayabileceğini açıklamıştı. Türkiye'de vakaların azalması ve kontrol altına alınması durumunda tekrar seyircisiz olarak maçların oynanması gündeme gelebilecek. Ayrıca sıkışık takvimde futbolcuların üst üste maç yapması ciddi sıkıntıları da beraberinde getirebilir. İşte detaylar...

Sıkışık takvimde sakatlık riski de beraberinde gelecek

Türkiye'de futbol müsabakaları, kalan 8 hafta ile birlikte tamamlanacak. Bunun bir avantaj olduğu söylense de madalyonun diğer yüzü dikkat çekici. Ancak; sıkışık takvim ve haftada 2 maç oynanması fikri sakatlık riskini de yükseltecek gibi görünüyor.

Kasların toparlanması için zamana ihtiyaç var

Nedenine gelince; futbolcular koronavirüs sebebiyle lige verilen zorunlu arada geriye doğru gidecek. Oyuncuların özellikle kaslarının toparlanması ve maç temposunu kaldırabilmesi için 4 hafta gibi bir süreye ihtiyaç var.

Futbolcular ne diyor?

Koronavirüs sebebiyle sosyal izolasyon günleri yaşayan futbolcular, futbol takımıyla yapılan çalışmalarla evdeki çalışmaların bir olmadığını ifade ediyor. Ancak; fit kalabilmek için ise verilen programları uyguluyor.

Büyük yanılgı ve dev organizasyon örnekleri

Futbolcuların yeniden sahalara döneceği günleri Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası gibi organizasyonlarla kıyaslayanlar ise büyük bir yanılgıya düştüğü gerçeği gözler önünde. Zira, futbolcular böyle organizasyonlara hazır bir şekilde gidiyor.