HABER:Semih Baykal

Yeniçağaspor’a yapılan saldırıyı şiddetle kınadıklarını ifade eden Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Zekeriya Gökmen şunları söyledi; “Bu hafta sonu Ankara Çubuk İlçe Stadında Çubukspor- Yeniçağaspor arasında oynanan Bölgesel Amatör Ligi müsabakası sonunda prtokol tribünü girişi ile misafir takım soyunma odası önünde ilimiz temsilcisi Yeniçağaspor sporcularına ve teknik heyetine fiili yapılan saldırıyı Bolu Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu olarak şiddetle kınıyoruz. Yeniçağaspor teknik heyetine, sporcusuna ve camiasına geçmiş olsun. Birkaç kendini bilmez kişinin yaptığı bu çirkinlik Ankara’mızın köklü kulüplerinden Çubukspor camiasının tamamına mal edilemez. Fakat Amatör spora, Türk sporuna zarar veren bu kendini bilmezleri de aralarında barındırmamaları gerekir. Yoksa spor yapılamaz hale gelir.”