Sallalich, Gençler’de

Haber: Erdal Tanrıverdi

TFF 1. Lig'de uzun süre kalmaya niyeti olmayan Gençlerbirliği transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Kırmızı-siyahlılar, son olarak Hapoel Beer Sheva forması giyen Sintyahu Sallalich'i renklerine bağladı. 30 yaşındaki sağ kanat oyuncusu ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Etiyopya asıllı İsrailli futbolcu, kariyerine İsrail ekibi Maccabi Haifa'da başladı. Sintyahu; Hapoel Acre, NK Maribor, Beitar Jerusalem, Maccabi Haifa, Kiryat Shmona formaları giydikten sonra son olarak Hapoel Beer Sheva forması giydi. Toplam 322 maça çıkan 1.67 boyundaki futbolcu, 46 kez fileleri sarsarken 33 de asist yaptı.