Haber: Aysun Beykoz

Salonda yer alan reklam ve sponsor anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte ilk olarak boş kalan yerlere Spor Genel Müdürlüğü’nün ve Gençlik Spor Bakanlığı’nın pankartları asıldı. Daha sonra Bolu Valisi Aydın Baruş ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’in, “Müsabakalara katılan sporcu ve antrenörlere başarılar dilerim” yazılı pankartları salonu süsledi. Aynı zamanda duvarlarda, “Zafer demokrasinin, meydanlar milletindir. 15 Temmuz darbe girişimine karşı destansı mücadeleden dolayı büyük Türk halkına şükranlarımızı sunarız” yazılı oldukça anlamlı GHSİM pankartı da yer aldı.



