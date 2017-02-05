Haber: Aysun Beykoz

Atmosferi yüksek olan maçın 2.yarısındaki kıyasıya mücadele salonda gergin anların yaşanmasına da neden oldu. Son bölümde yaşanan bir pozisyonda yerde kalan Aydın PTT'li oyuncu ile Sebensporlu oyuncu çarpıştı. Hakem tartışmalı bir karara imza atarak Sebenspor'lu oyuncunun hareketi bilerek yaptığına hükmederek 2 dakika cezası verince tribünde tepkiler yükseldi. Aydın PTT'li oyuncular ve rakip takımın antrenörü Sebensporlu taraftarlarla diyaloga girince gerginlik iyice arttı. Bir süre duran oyunda Sebensporlu bir taraftar polisler ve gözlemci tarafından salon dışına gönderildi. Bu kez tribünde tepkiler daha da çoğaldı. Gözlemci bu bölümde salona hakim olmakta çok zorlandı. Salonda sağlık görevlisinin bulunmadığı gözlenirken rakip oyuncu maçı tamamlayamadan salondan sedye ile çıkarıldı.