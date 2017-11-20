Haber: Semih Baykal

Bu hafta salon sporlarında ilimizi temsil eden TB2L ekibi Bolu Belediyespor Boluspor Basketbol Takımı, rakibi Tenis Eskrim Dağcılık Spor Kulübü’nün deplasmanda 55-53’le geçti. Hentbolde 2.lig mücadele eden takımlarımızdan Sebenspor Erkek Hentbol Takımı deplasmanda Cumayeri Belediyespor’u 38-32, Bolu Belediyespor Bayan Hentbol Takımı ise deplasmanda Sinop Kaleşehir’i 30-17 mağlup ederek sporseverleri mutlu etti. Voleybolda ise 1.Ligdeki temsilcimiz Bolu Belediyespor Bayan Voleybol Takımı 17 Temmuz Spor Salonu’nda ağırladığı, Numunespor’u 3-1’le geçti. Son olarak Bayanlar Voleybol 2.Ligindeki temsilcimiz İnkılap İÖO takımı da aynı salonda ağırladığı Tepebaşı Gençlikspor’u 3-1 yendi. Böylelikle salon sporlarında mücadele eden bütün takımlarımız haftayı galibiyetle tamamladı.