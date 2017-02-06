Haber: Erdal Tanrıverdi

Mücadelenin özellikle 2.yarısındaki büyük çekişme sonrası her 2 takımdan da birkaç oyuncu sakatlık sorunu yaşadı. Bu oyuncular içinde en ciddi problemi yaşayan ise Sebenspor'un genç oyuncusu İsmail Altunbaş oldu. Yaşadığı sakatlık sonrası sağlık görevlisi tarafından ilk müdahelesi yapılan İsmail maçı tamamlayamadı. Tekerlekli sandalye ile oyunu terkeden İsmail'in ayağından sakatlandığı öğrenilirken, genç oyuncu alınan galibiyet sonrası takımın coşkusuna ortak oldu. İsmail takım arkadaşlarının kucağında salondan çıktı.