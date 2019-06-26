Samet Aybaba Bolu’daydı

Haber: Esra Öztürk

Geçtiğimiz sezon Bursaspor’u çalıştıran ancak alınan kötü sonuçlar sonrası ligin bitimine 1 hafta kala görevden alınan ve şu an boşta olan Teknik Direktör Samet Aybaba’nın Bolu’da tatil yapması kafaları karıştırdı. Boluspor Kongresinin tamamlanmasının hemen ardından Aybaba’nın Bolu’da konaklaması Boluspor ile görüşme yapıp yapmadığı söylentilerine neden oldu. 2 gün Bolu’da kalan Aybaba’nın birçok Süper Lig ve 1.lig takımından teklif aldığı ancak bu tekliflerin arasında Boluspor Kulübü’nün teklifinin yer alıp yer almadığı bilinmiyor. Teknik Direktör ile ilgili soru işaretleri bu gelişme üzerine daha da büyüdü.