Şamiloğlu Bolu’dan Vazgeçemiyor

Haber: Ceylan Beykoz

Moderatörlüğünü Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan’ın yaptığı söyleşiye Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Haluk Karahan, öğretim üyeleri ile öğrenciler katıldı.

DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA GİDEN YOL

Söyleşinin açılış konuşmasını Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr. Ali Ahmet Doğan yaptı. Prof. Dr. Doğan, cimnastik sporu ve cimnastik federasyonu tarihi hakkında bilgi verdi. Spora başlamasından dünya şampiyonluğuna giden 30 yıllık süreci anlatan dünya şampiyonu cimnastikçi Ümit Şamiloğlu, babasının yönlendirmesiyle spora başladığını söyledi. Spor Bilimleri Fakültesi öğrencilerimize tavsiyelerde bulunan Ümit Şamiloğlu, “Geleceğin spor yöneticileri, antrenörleri siz olacaksınız. Bazı şeyler iki dudağınız arasında. Söyleyecekleriniz insanların hayatını şekillendirecek.”

HAYATINI ŞEKİLLENDİRECEK

Ben de o iki dudak arasında ya da bir fikirle hayatı şekillenenlerden bir tanesiyim. Bu vesileyle Bolu'ya, devletimizin kurduğu eğitim merkezine gittim. Devletimizin beni destekleyip bu günlere getirdiği bir yerdeyim. Ama nihayetinde bir insanın hayatı iki dudak arasında olduğu için o insan çok uç noktalara da gidebilir, çok gerilere de gidebilir. Onun için değerli antrenörler, yarının değerli antrenörleri, sizin vereceğiniz kararlar bireylerin yaşamını şekillendirecektir. Bir birey ülkenin kaderini, her şeyi değiştirebilir. Alacağınız eğitim, göstereceğiniz duyarlılık, bilginiz, çabanız, inancınız, hepsi bu süreçte etkili olacaktır. Ben de bu konuda önünüzde bir örneğim” dedi.

AİLE VE ARKADAŞ DESTEĞİ İLE GERÇEKLEŞTİRDİM

Cimnastiğe nasıl başladığını ve Milli Takıma girmenin bir hayal iken nasıl gerçek olduğunu anlatan Ayşe Begüm Onbaşı, “2013’ten beri Milli Takım’da forma giyiyorum. Milli Takıma girmek bir hayal iken, Milli Takıma girip madalya aldım. Daha sonraki hedefler, dünya şampiyonasına katılmak ve madalyalar almak oldu ve bunu aile ve arkadaş desteği ile gerçekleştirdim” şeklinde konuştu.

ÇEŞİTLİ HEDİYELER TAKDİM EDİLDİ

Sporda başarıya ulaşmanın herkes için mümkün olduğunu söyleyen Ayşe Begüm Onbaşı, “Eğer kafamızda yapabilirsek bedenimizde de bunu yapabiliriz. İnanmak başarının yarısı diye bir söz var. Bizim için de canlandırmak başarının yarısıdır. Bundan dolayı önce kafamızda canlandırıyoruz. Şu anda elde ettiğim başarıya ulaşmak hepinizin yapabileceği bir şey. Önemli olan çalışmak, inanmak ve işini severek yapmak. Eğer bir işi seviyorsanız çok çalışın, azimli olun, bu yolda da devam edin” diye konuştu. Program sonunda konuşmacılara hediyeleri takdim edildi. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.