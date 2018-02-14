Haber: Semih Baykal

Okullar arası Basketbol Küçük Erkekler İl Birinciliği maçı Karaçayır Spor Salonu’nda 50. Yıl İlköğretim Okulu ile Özel Bilim Koleji arasında oynandı. Karşılaşmada etkili olan taraf 50. Yıl İlköğretim Okulu oldu. 50.Yıl İlköğretim Okulu 2.periyodun 7.dakikasını 26-6 ilk yarıyı da 28-10 önde tamamladı. 3.periyodun 2.dakikası 30-12 ile geride kaldı. Son çeyreğe 50.Yıl 36-16 önde girdi. Son periyodun 4.dakikasında 40-20 ile aradaki fark devam etti. Maçtan 47-22 galibiyetle ayrılan 50.Yıl İlköğretim Okulu şampiyon olarak ilimizi grup maçlarında temsil etme hakkını kazandı.