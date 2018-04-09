Haber: Esra Öztürk

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Hokey Federasyonu tarafından AİBÜ’nde düzenlenen Türkiye Üniversiteler Arası Hokey Şampiyonası sona erdi. 6 üniversitenin mücadele ettiği şampiyonada Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) hem kadınlarda hem erkeklerde şampiyon oldu. Türkiye Üniversiteler Arası Hokey Şampiyonası, BESYO Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen ödül töreninin ardından sona erdi. Törene, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Genel Sekreter Doç. Dr. Samettin Gündüz, BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, SKS Daire Başkanı Dursun Özcan, öğretim elemanları, sporcular, antrenörler ve öğrenciler katıldı. Şampiyonanın sonuçlarına göre AİBÜ, kadınlar ve erkekler kategorisinde oynanan toplam 8 maçın tümünde rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi her iki kategoride ikinci olurken, kadınlarda Kırıkkale Üniversitesi, erkeklerde ise Batman Üniversitesi üçüncü oldular.