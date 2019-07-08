Şampiyon Arabayatağı

Haber: Aysun Beykoz

69 ilden 119 takımın katılımı ile 12 Haziran 2019 tarihinde başlayan Türkiye Şampiyonasında oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonunda 4 takım finale katılma hakkı kazanmıştı. Finalist takımlar olan Arabayatağıspor (Bursa) , İskenderun Kayraspor (Hatay), Kadıköyspor (Samsun), Ve Yaşamkent İlkerspor (Ankara) U16 Türkiye Şampiyonası kura çekimi 05 Temmuz 2019 tarihinde Bolu’da yapıldı. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşme ile 6 Temmuz’da yarı final, 7 Temmuz’da final müsabakaları oynandı. Müsabakalarda final Arabayatağı ile Yaşamkent İlkerspor arasında Bolu Atatürk Stadyumu’nda oynandı. Maçı kazanan Bursa ekibi şampiyon oldu. Final maçından sonra 4 takıma da kupa verildi. Kupa töreni sonrası bir açıklama yapan TFF İl Temsilcisi Cemallettin Metin, “U 16 Türkiye şampiyonası kupa töreninde bizi onurlandıran TASKK Genel Başkanımız Ali Düşmez ve Genel başkan Vekili Adnan Ersan’a ve yönetim kuruluna teşekkür ederim” dedi.