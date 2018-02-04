Haber: Esra Öztürk
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Salonlarında düzenlenen yaklaşık 50 sporcunun katıldığı 2018 Voleybol Federasyonu İl Spor Dalı Temsilciliği faaliyet programında yer alan Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği müsabakaları sona erdi.
2018 yılı Voleybol Federasyonu İl Spor Dalı Temsilciliğimizin faaliyet programında yer alan Voleybol Küçük Kızlar İl Birinciliği sonuçları;
Belediye Spor Kulübü A Takımı 1.
Belediye Spor Kulübü B Takımı 2.
İnkılap İ.Ö.O. Spor Kulübü 3. ve 50. Yıl İzzet Baysal İ.Ö.O. Spor Kulübü 4. oldu. Müsabakalardan sonra dereceye giren sporculara kupa ev madalya verildi.
Bu habere yorum yapan ilk siz olun!