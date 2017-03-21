Haber: Aysun BEYKOZ

Bolu 1. Amatör Play Off Liginin 7.Hafta mücadeleleri hafta sonu Karaçayır'da oynanan 3 maçla son buldu. Oynanan maçlar sonucunda Yeniçağaspor, ligin bitimine yakın şampiyonluk yolunda büyük avantaj elde etti.Karaçayır'da oynanan günün ilk maçında Bolu Belediyespor ile Elvan İnşaat Kızıkspor takımları karşı karşıya geldi. Maçı 6-2 kazanan Elvan İnşaat Kızıkspor puanını 18’a çıkardı ve 2. sıradaki yerini koruyarak takibini sürdürüyor. Bolu Belediyespor ise 1 puanla son sırada kaldı. Günün 2.maçında ise Yeniçağspor ile Kıbrısçıkspor takımları karşılaştı. Kıbrıscıkspor’u15-1 yenen Yeniçağspor ligde puanını 22’ye çıkarak şampiyonluk yolunda çok büyük bir avantaj elde etti,Kıbrıscıkspor ise 5 puanla 5. sırada kaldı. Haftanın son maçında Göynük Belediyespor ile Mudurnuspor mücadele etti. Gollü geçen başta Mudurnuspor rakibini 6-2 mağlup etmedi başardı. Bu galibiyetle Mudurnuspor puanını 12’e çıkaran 3. sıraya yükselmeyi başardı. Göynük Belediyespor ise 11 puanda kaldı ve 4. Sıraya geriledi.