Özel Haber:Ceylan Beykoz

Federasyon Beşiktaş ve Bolu Hentbol İl Temsilciliği mücadelenin Bolu’da oynanması için çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş Kulübü’ne yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre Bolu Karaçayır Spor Salonu’nu inceleyen teknik heyet Süper Kupa’da Amasya ile oynanacak olan maçı ilimizde oynamak için harekete geçti.

Bolu takımı son 8’de

Diğer yandan Türkiye finallerinde Bolu takımı Şehit Ozan Ortaokulu Sebenspor alt yapısı olarak Sinop'ta yarıştı. Temsilcimiz Samsun’u 24-16, Ankara’yı 24-21, İstanbul’u ise 18-14 yendi. Temsilcimiz çapraz eşleşmede ise Karabük’ü 23-17 yenerek en iyi 8 takım arasına kaldı.