Haber: Esra Öztürk

BESYO ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi arasında gerçekleşen final maçını, Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da izledi. BESYO Spor Salonundaki final maçı ve kupa törenine Rektör Alişarlı’nın yanı sıra BESYO Müdürü Doç. Dr. Ümid Karlı, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Doç. Dr. Şaban Karasakal, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı. 12 Kasım 2018 – 04 Aralık 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen turnuvanın final maçında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’ni 11-1’lik skorla yenen BESYO, şampiyon oldu. Tıp Fakültesi’ni mağlup eden Bolu Meslek Yüksekokulu ise üçüncü oldu. Şampiyon takıma kupa ve madalyaları, Rektör Alişarlı tarafından takdim edildi. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi takımına Doç. Dr. Şaban Karasakal, Bolu Meslek Yüksekokulu takımına ise Doç. Dr. Ümid Karlı tarafından kupa ve madalyaları verildi.