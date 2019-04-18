Şampiyon BİBDH!..

Haber: Gökhan Aksoy

Karaçayır’da oynanan ve yaklaşık 2 hafta süren futbol turnuvasında sağlık çalışanları, kendi sağlıkları için top koştururken, aynı zamanda spor yaparak çocuklarına örnek oldular, birbirleriyle kaynaştılar bazen de sağlıklı olmak için neler yapılacağına dair farkındalık yaptılar. Turnuva sonucunda;

1. BİBDH TAKIMI

2. ÖZEL ÇAĞSU HASTANESİ TAKIMI

3. EAH TAKIMI

4. KÖROĞLU ÜNİTESİ TAKIMI oldu.

Maçların bitimiyle birlikte dereceye giren takımlara ödülleri törenle verilirken, düzenleme komitesinden yapılan açıklamada, “Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza teşekkür ederiz. "HAREKETLI HAYAT SAĞLIKTIR"” ifadeleri kullanıldı.