HABER:Gökhan Aksoy

Bolu’da Basketbol Genç Erkekler A İl Birinciliği okul müsabakaları sona erdi. 8 takımın katıldığı ve iki grup şeklinde gerçekleştirilen mücadelelerin sonunda grupta ilk iki sırayı alan takımlar final grubunda mücadele etme hakkı kazandı. 4 takımın mücadele ettiği final grubunda Bilim Koleji, Final Lisesi, Fen Lisesi ve Mengen Aşçılık Lisesi şampiyonluk adına kıyasıya bir yarışa girdi. Normal grubunu Final Lisesi’nin ardından ikinci sırada tamamlayan Bilim Koleji, final grubuna damga vuran takım oldu. İlk iki maçta grup maçında kaybettiği Final Lisesi ile Fen Lisesi’ni mağlup ederek şampiyonluk yolunda büyük bir engeli aşan Bilim Koleji son maçta da Mengen Aşçılık Lisesi’ni 80-61 gibi farklı bir skorla devirerek şampiyonluğa ulaşan takım oldu. Geçtiğimiz yılın şampiyonu olan Bilim Koleji favori olarak başladığı turnuvada sürprize izin vermedi ve bir kez daha şampiyon olarak iki yıl üst üste büyük bir başarı örneği sergiledi. Mustafa Kemal Atatürk’ün “Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim” sözünü kendilerine ilke edinerek turnuvalarda mücadele ettiklerini belirten Bilim Koleji Müdürü Tahsin Demirel “Bizim okulun kuruluş amaçlarından bir tanesi insanlara topluma saygılı birey olmayı öğretmek ve bunu bu şekilde centilmence davranmayı öğretmek. 3. senemiz ilk kurulduğumuz sene gruplardan çıkamadık. Geçen sene öğrenci takviyelerimiz vardı, geçen sene namağlup şampiyon olduk. Bu sene takımdan bir iki eksik olmasına rağmen gelen öğrencilerimiz gidenleri aratmadılar ve şampiyon olduk. Bu şampiyona süresi içinde özellikle Okul Sporları Derneğinin 5 maçı üst üste koyması okuldaki akademik başarıya gölge vuruyor. Keşke daha anlayışlı olabilselerdi. Çocuklarımız sakatlanmadan yorulmadan turnuvayı bitirebilirlerdi. Gruplarda 5 mücadele verdik. Bir takım sahaya çıkmadığı için 4 mücadele diyebiliriz. Birtakım okulların öğrencileri gereksiz davranışlar içine girmek suretiyle bizim moralimizi bozmak istediler. Ama biz asla bu konuda taviz vermedik. Her zaman söylediğim bir şey vardır, Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Ben sporcunun zeki çevik ve ahlaklısını severim’ cümlesinden yola çıkarak bu doğrultuda mücadele ettik. Özellikle okulumuzun, öğretmenlerinin, idarecisinin ve beden öğretmenlerinin öğrencilerimize sahip çıkması ve her şeyden önemli seyirci olan çocuklarımızın kendi arkadaşlarına sahip çıkması, onları asla yalnız bırakmamasından dolayı bu başarı geldi” dedi.

“Saygıdan ve Ahlakımızdan asla taviz vermeyeceğiz”

Grup maçları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Tahsin Demirel “Grup maçları olacak. Grup maçlarında geçen Marmara grubundaydık. İstanbul gibi büyük bir yerin okullarıyla karşılaştık gerekli başarıyı elde edemedik. Bu sene Karadeniz grubunda olmamızın bize katkısı olacak. Bir üst tura çıkmak ilk hedefimiz. Ama yine de öncelikli olarak biz saygımızdan, ahlakımızdan asla taviz vermeyeceğiz.İki sene üst üste şampiyon olmak kolay bir şey değil. Tabi bunu elde ettikten sonra okulda aidiyet duygusu oluştu. Okula sahip çıkma, okulu benimseme ‘Ben bilim okulları öğrencisiyim’ kavramı oluşmasında büyük etken oldu. Birbirimize daha çok bağlandık. Başarıyı yakaladıkça hep bir üst başarı almak istiyoruz, bir üst seviyeye çıkmak istiyoruz. Ama bu iki sene üst üste alınan şampiyonluk bizi birbirimize daha çok kenetledi” şeklinde sözlerini tamamladı.

“Başarının çalışma ile geleceğine inanıyoruz”

Şampiyon takımın kaptanı Saykutİnciroğlu yaptığı açıklamada “Biz geçen senenin şampiyonuyuz, bu gazla başladık bu seneye çok fazla antrenman yapamadık. Geçen yıldan eksiklerimiz var gidenler gelenler oldu. Bu sene pek hazırlanamadık. Maçlar erken tarihlerde oldu. İlk maçta yenildik bu bizi ateşledi. Bir mağlubiyetimiz var gruplarda, oda Finale karşı. Gruplardan ikinci olarak çıktık. Ondan sonra biz tam gaz devam ettik antrenmanlarımıza, takım içindeki uyuşmazlıkları kapatmaya çalıştık. Gruplardan çıktıktan sonra da namağlup bir şekilde sonuna kadar gittik. Antrenörümüzde çok yardımcı bize bu konuda. Bu sene bayağı güçlü oynadık, motivasyonumuz çok iyiydi. Güzel bir maçtı, son dakikaları ateşli geçti maçın. Biz her zaman çalışmaya inanıyoruz. Başarı her zaman çalışmayla geleceğine inanıyoruz. İl dışı için de çok çalışacağız. Beden eğitimi öğretmenlerimiz bize çok destek sağlıyor bu konuda. Geçen sene de başarılar kazandık, bu sene de daha büyük başarılar sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

“Her şeyi sportmence ve centilmenlik içinde yaptık”

25 sayı ortalaması ile oynayarak takımının şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan takımın en skorer oyuncusu Berkay Karataş “Bu sene çok yoğun bir sezon geçirdik, erken başladık. Ciddi maçlar geçirdik. Sakatlığım beni ve arkadaşlarımı etkiledi. İlk maçımızı ezeli rakibimize kaybettik. Çok güzel mücadele ettiler, hak ettiler, kazandılar. Biz yılmadık çalışmaya devam ettik. Her zaman hırslı bir şekilde tekrar maçımıza çıktık. Sonuçta yine şampiyon olduk. Sportmence ve centilmenlik içinde yaptık her şeyi. Bu sene de güzel bir şekilde tekrar okulumuzu temsil ettik. Sağolsun hocalarımızın destekleri antrenörlerimizin destekleri çok oldu bize. Final grubunda ise, hiç ummuyordum böyle ciddi maçlar çıkartacağımızı. Bütün takımlar bize karşı hırslıydı, bize karşı saf almıştı. Güzel maçlar geçirdik. Bazı maçlar farklı oldu, bazı maçlar kafa kafaya gitti. Bütün katılan okulları, bütün hocaları, sporcuları tebrik ederim. Marmara grubu en zor gruplardı. Çok güçlü rakipler oluyordu o grupta. Karadeniz grubunda bizim dengimiz takımlar oluyor. Bu yüzden umuyoruz ki bir üst tura çıkmayı hedefliyoruz. Tabi hedefimiz Türkiye Şampiyonasına gitmek ama hayırlısı neyse o olsun” dedi.