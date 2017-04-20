

Haber: Ceylan Beykoz



Atletizm alanında gösterdiği başarılarla adından sıkça söz ettiren Edirneli atlet Jale Başak, Edirne Valisi Günay Özdemir’e ziyaret gerçekleştirdi. Vali Özdemir’e yapılan ziyarette konuşan Başak, “Yaklaşık 2 ay içerisinde Türkiye’de 1’inci oldum. 6 ay sonrasın da Antalya’daki 20 kilometre yarışında Avrupa barajını geçtim. Türkiye’de kısa bir süre içerisinde 2 rekor kırdım” diye konuştu.Yürüyüş branşında 1:44:04 derecesiyle kendi rekorunu bir buçuk dakika daha geliştiren 19 yaşındaki Jale Başak, geçen ay 10 kilometre U-23 rekorundan sonra 20 kilometrede de Türkiye U-23 rekoruna adını yazdırmıştı. Vali Özdemir, ülkemizi ve ilimizi çok iyi temsil ettiğini belirterek, “Edirne’de kalırsa Edirne’ye çok daha faydalı olacağına inanıyoruz” dedi.

Jale Başak: “Olimpiyata gitmek istiyorum”

İlk olarak Avrupa şampiyonası sonrasında olimpiyatları hedeflediğini belirten milli sporcu Jale Başak, “Yaklaşık atletizm branşı ile 9 seneden beri uğraşıyorum. Yürüyüş branşına başlayalı 10 ay kadar oldu. Önümde Avrupa şampiyonası var. Şu an ona hazırlanıyorum. Onun için bugün kampa yola çıkacağım. Uzun bir süreç olacak. Onun için mücadele vereceğiz. Kampı Bolu Aladağ’da yapacağım. Zorluklar bakımından teknik branş olduğu için vücuda oturması çok zor oluyor. İlk olarak hedeflenen Avrupa şampiyonası; ama bu 4 seneye yayacak olursak olimpiyat hedefleniyor" ifadelerini kullandı.