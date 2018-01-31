Haber: Esra Öztürk

Satrançta Türkiye’nin şampiyonları belli oldu. Türkiye İş Bankası’nın ana sponsoru olduğu Türkiye Satranç Federasyonu tarafından Antalya’da düzenlenen ve Türkiye’nin 81 ilinden 7'den 77'ye her yaş grubundan toplam 2 bin 810 sporcunun hamlelerine sahne olan dev şampiyonada ‘Türkiye Şampiyonları’ belli oldu. Türkiye Küçükler Satranç Şampiyonasında Bolu’yu 17 sporcu ve bir hakem temsil etti. 12 yaş grubunda Bolu Köroğlu Satranç Kulübü sporcusu Efe Metehan Yavuz 218 sporcu arasında şampiyon oldu. 17 yaş grubunda Akın Özsakallıoğlu 80 sporcu arasında Türkiye üçüncüsü oldu. Diğer sporcularda çok iyi maçlar çıkararak önemli kuvvet dereceleri elde ettiler. Şampiyon Efe Metehan Yavuz ve üçüncü Akın Özsakallıoğlu milli takım kadrosuna seçildiler ve bu yıl ülkemizi temsil edecekler. Turnuvada hakem olarak İlimizi Akın Ateş temsil etti.

9 TURDA MÜCADELE

Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası’nda 9 turluk zorlu mücadelenin ardından 27 kategoride gerçekleşen ödül töreninde şampiyonlar geçidi yapıldı. Genç şampiyonların heyecanı ve mutluluğu ise görülmeye değerdi. Şampiyonada, küçükler ve yıldızlarda toplam 293 sporcu milli takım havuzuna girdi.

“TÜRK SATRANCINA GÜÇ KAZANDIRDI”

7 bin kişilik rekor bir buluşmaya imza atılan şampiyonanın ödül töreninde konuşan TSF Başkanı Gülkız Tulay, “Türkiye Küçükler, Yıldızlar, Emektarlar Şampiyonaları’na katılımın her geçen yıl rekor düzeyde arttığına ve Türkiye’nin en büyük spor organizasyonu olmaya aday bir Türkiye buluşmasına dönüştüğüne dikkat çekti. “Altyapıya yaptığımız doğru hamleler Türk satrancına güç kazandırdı” diyen Tulay, bu yıl eş puanlı sporcuların da milli takım havuzuna girmeye hak kazanacağını sporculara müjdeledi. Tulay, “Biz altyapı projeleriyle büyüdük. Başarılarımızın ve zaferlerimizin sırrı da bu. Ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası ile özellikle 2012 yılından itibaren altyapıya yaptığımız doğru hamlelerin ve yatırımların meyvelerini almaya başladık. Lisanslı sporcu sayısında liderliğimiz, uluslararası organizasyon başarımız, sporcularımızın ve A Milli Takımımızın tarihi başarıları, Türkiye’nin bir satranç ülkesi olarak anılmaya başlanması Türk satrancının gelecekte daha da başarılı olacağını gösteriyor. 81 ilden sporcunun atılımıyla gerçekleştirdiğimiz rekor katılımlı Türkiye Şampiyonası ve 7 bin kişilik dev satranç ailesinin heyecanı, coşkusu da ürettiğimiz projelerimizin doğruluğunun bir başka simgesi. Genç ustalarımız, Türkiye’nin gelecek büyükustaları olacak ve dünya satrancına adımızı altın harflerle yazdıracaklar” şeklinde konuştu.