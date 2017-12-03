Haber: Esra Öztürk

Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bolu MTAL 10.dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2.yarının 5.dakikasında EMBAL 1-1 eşitlik golünü atmayı başardı. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanınca 6 metreden atılan seri penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda neler yaşandı?

İlk penaltılarda EMBAL golü bulurken, Bolu MTAL atışı kaçırdı: 1-0.

2.atışlarda 2 takım da golü yaptı: 2-1.

3.penaltılarda 2 takım da golü buldu: 3-2.

4.penaltılarda EMBAL golü bulurken, Bolu MTAL bir kez daha kaçırdı: 4-2.

Bu sonuçla mücadeleyi 5-3 kazanan EMBAL şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.