Haber: Esra Öztürk
Karaçayır Spor Salonu’nda oynanan final maçında Bolu MTAL 10.dakikada 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. 2.yarının 5.dakikasında EMBAL 1-1 eşitlik golünü atmayı başardı. Mücadelenin normal süresi 1-1 eşitlikle tamamlanınca 6 metreden atılan seri penaltı atışlarına geçildi.
Penaltılarda neler yaşandı?
İlk penaltılarda EMBAL golü bulurken, Bolu MTAL atışı kaçırdı: 1-0.
2.atışlarda 2 takım da golü yaptı: 2-1.
3.penaltılarda 2 takım da golü buldu: 3-2.
4.penaltılarda EMBAL golü bulurken, Bolu MTAL bir kez daha kaçırdı: 4-2.
Bu sonuçla mücadeleyi 5-3 kazanan EMBAL şampiyon oldu ve ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.
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