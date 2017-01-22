HABER: Aysun Beykoz

17 Temmuz Spor Salonu’ndan oynanan maçın 1. seti Bolu Fen Lisesi’nin 25-22 lik üstünlüğüyle sonuçlandı: 1-0. 2. Set Bolu Atatürk Anadolu Lisesi’nin 25-22 üstünlüğüyle tamamlanınca oyuna denge geldi: 1-1. 3. Sette Bolu Fen Lisesi kıyasıya mücadele sonrası 25-23’lük üstünlük sağlayarak maçta yeniden öne geçen taraf oldu. Her seti büyük keyif veren maçta 4.seti de 25-21 alan Bolu Fen Lisesi maçtan 3-1 galip ayrılarak şampiyon oldu ve Bolu’yu gruplarda temsil etmeye hak kazandı. Final maçları sonrasında dereceler şu şekilde oluştu:

1.Bolu Fen Lisesi

2. Bolu Atatürk Anadolu Lisesi

3. Gerede Anadolu Lisesi

4. Mengen Aşçılık Lisesi