Haber: Esra Öztürk

Türkiye Oryantring Federasyonunun Faaliyet Takviminde yer alan Türkiye Oryantring Şampiyonası 6-8 Nisan tarihleri arasında Bolu’da düzenlendi. Şampiyonaya 16-55 yaş ve üzeri Hırvatistan, Bosna Hersek, Sırbistan, Slovenya, Makedonya, Bulgaristan, Almanya ve Türkiye’nin içinde bulunduğu 13 ülkeden 26 federasyondan yaklaşık 2216 sporcunun katıldı. Türkiye Oryantiring Şampiyonası’nın üçüncü günü ise Bolu Kent Meydanında gerçekleşti. Kent Meydanı’nda ki Türkiye Oryantiring Şampiyonası kupa ödül törenine Bolu Valisi Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Jandarma Alay Komutanı Nadir Çelik, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, Türkiye Oryantiring Federasyonu As Başkanı Fatih Bektaş, Bolu Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem, daire amirleri, okul müdürleri, sporcular ve çok sayıda vatandaş katıldı.

K 18 B Kategorisinde Bolu Takımı ADIM Gençlik Spor Kulübü (GSK) sporcuları Türkiye Birincisi oldu. Bolu Takımı ADIM GSK takım kaptanı Livanur Korucu “Bolu Takımı ADIM GSK sporcuları olarak bize olan katkılarından dolayı Sayın Belediye Başkanımız Alaaddin Yılmaz’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Başkanımıza kupamızı takdim ediyoruz” dedi.