Haber: Semih Baykal

Çetiner Erdoğan 1.Amatör Play-Off Grubu son haftasında final niteliği taşıyan maçta Karacasu 2011 takımı ile Göynük Belediyespor takımı karşı karşıya geldi. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi 3 – 1 kazan Göynük Belediyespor takımı ligi şampiyon olarak tamamladı. Göynük Belediyespor’a şampiyonluğu getiren golleri Zülfükar Karaçalı (2) ve Aykut Öztürk (penaltı) kaydetti. Karacasu 2011 takımının tek golünü ise 18.dakikada Emirhan Karadağ kaydetti. Maçın 83.dakikasında Göynük Belediyespor’dan Yetiş Karageyer penaltıyı değerlendiremedi.

Stat: Karaçayır Sentetik 1

Hakemler: Semih Güner, Koray Doğansoy, Batuhan Topçu

Karacasu 2011: **M. Mustafa Kayacan, ** Nizam Bulut, ** Eren Soydemir, ** Ercan Özcan, ** Tolga Ay, ** Emirhan Karadağ, ** E. Tunç Bayram, ** Cihat Arslan, ** Sercan Marangoz, ** Mesut Tezel, ** Yılmaz Bulut

Göynük Belediyespor: ** Atakan Hazım Erkoç, ** Arif Kahraman, ** Samet Yaman, ** Emre Öztürk, ** Ali Burak Dursun, ** Enes Güzer, ** Aykut Öztürk, ** Sezgin Alan, ** Zülfikar Karaçalı, ** Yetiş Karageyer, ** Sonercan Budak

Goller: 18.dk Emirhan Karadağ (Karacasu 2011), 12.dk. Zülfükar Karaçalı, 41.dk Zülfükar Karaçalı, 83.dk (penaltı) Aykut Öztürk (Göynük Belediyespor)