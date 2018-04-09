banner133

banner128

09 Nisan 2018 Pazartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şampiyon Göynük Belediyesi

    Bolu Amatör Liginde Göynük Belediyespor, Karacasu 2011 ile karşılaştı. Karacasu’yu 3 – 1 yenen Göynük Belediyesi şampiyon olan taraf oldu.

    09 Nisan 2018 Pazartesi 17:08
    Bu haber 43 kez okundu
    Şampiyon Göynük Belediyesi
     

    Haber: Semih Baykal

    Çetiner Erdoğan 1.Amatör Play-Off Grubu son haftasında final niteliği taşıyan maçta Karacasu 2011 takımı ile Göynük Belediyespor takımı karşı karşıya geldi. Karaçayır Spor Tesisleri Sentetik 1’de oynanan mücadeleyi 3 – 1 kazan Göynük Belediyespor takımı ligi şampiyon olarak tamamladı. Göynük Belediyespor’a şampiyonluğu getiren golleri Zülfükar Karaçalı (2) ve Aykut Öztürk (penaltı) kaydetti. Karacasu 2011 takımının tek golünü ise 18.dakikada Emirhan Karadağ kaydetti. Maçın 83.dakikasında Göynük Belediyespor’dan Yetiş Karageyer penaltıyı değerlendiremedi.

    Stat: Karaçayır Sentetik 1

    Hakemler: Semih Güner, Koray Doğansoy, Batuhan Topçu

    Karacasu 2011: **M. Mustafa Kayacan, ** Nizam Bulut, ** Eren Soydemir, ** Ercan Özcan, ** Tolga Ay, ** Emirhan Karadağ, ** E. Tunç Bayram, ** Cihat Arslan, ** Sercan Marangoz, ** Mesut Tezel, ** Yılmaz Bulut

    Göynük Belediyespor: ** Atakan Hazım Erkoç, ** Arif Kahraman, ** Samet Yaman, ** Emre Öztürk, ** Ali Burak Dursun, ** Enes Güzer, ** Aykut Öztürk, ** Sezgin Alan, ** Zülfikar Karaçalı, ** Yetiş Karageyer, ** Sonercan Budak

    Goller: 18.dk Emirhan Karadağ (Karacasu 2011), 12.dk. Zülfükar Karaçalı, 41.dk Zülfükar Karaçalı, 83.dk (penaltı) Aykut Öztürk (Göynük Belediyespor)

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Amatör, Liginde, Göynük, Belediyespor

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • Aydın Hitit Aydın Hitit İLAHİ ADALET
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz Yaşamak İz Bırakmaktır
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA“ BİLİMLERİN GERÇEK ARAYIŞLARI VE KULLANDIKLARI METODLAR”PROJESİNDEN…
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ İŞTE O BELGE
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu LAFTA, BİZ EN İYİSİYİZ AMA… !
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel OHAL’den memnunuz(!)
  • İlhami Candemir İlhami Candemir KİMLİK DEĞİŞTİRME MACERASI
  • Nilgün Özerdoğan Nilgün Özerdoğan AŞK VE SEVGİ BÜTÜN KÖTÜLÜKLERİ ÖNLER
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY KOSGEB; Girişimci ve ELGİNKAN Vakfı
  • Gürkan Dura Gürkan Dura FUTBOL CİDDİYET İSTER !
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR GÖNLÜMÜZDEKİ TÜRKÜLER
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR MANİSA BASKETBOL
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım BTSO da Seçimler
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL “Seben’ de ve diğer ilçelerde müze olur mu ?
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR MİLLİ EĞİTİM ALARM VERİYOR YA TARIM? YA EKONOMİ?
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu HiÇBİR ŞEYİN TADI KALMADI MI?
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz Camlı Camide Neler Oluyor
  • ÖMER ERU ÖMER ERU ÇEVRE KİRLİLİĞİ SORUNLARI
  • Suat Tosun Suat Tosun EDEBİYATÇI HEMŞEHRİMİZ : CELAL ÖZCAN
  • Nihal Eker Nihal Eker NEREYE SÜRÜKLENİYORUZ!?
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Hayatı seçin…
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur ARZ EDERİM
  • Makinist Makinist Valiye sitem!..
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Allah belanızı versin
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım TESEV'den ayrılma girişimi ve Kemal Kılıçdaroğlu
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç 2 YAŞ SENDROMU
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Sevcan BİRGÖREN Sevcan BİRGÖREN SANATA YER AÇIN..
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    banner114
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2018 © boluolay.com

    banner129

    banner124