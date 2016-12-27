Haber: Ceylan Beykoz

Sercan Marangoz’un çalıştırdığı temsilcimiz Hent-Boluspor Kastamonu’da oynadığı 3 maçı da kazanarak grubunu şampiyon olarak tamamladı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan antrenör Sercan Marangoz şunları söyledi: “3.Maçımızda HENT-BOLU olarak Kastamonuspor’u 19-10 yenerek Kastamonu Grubunu namağlup olarak şampiyon olarak tamamladı. Grubunu şampiyon tamamlayan ve Bolu’da düzenlenecek olan çeyrek finallere yükselen kızlarımızı ve hocalarımızı tebrik ediyorum.”