Haber: Aysun BEYKOZ

BAL Yükselme karşılaşmasında Yeniçağaspor, Geredespor’u penaltı vuruşları ile yendi. Siyah beyazlı ekibin hocası Aydın Akbaş, açıklamalarda bulunarak düşük bütçeleri kocaman yürekleri ile kazandıklarını belirtti. Akbaş, “Çok güzel bir duygu. Hak ettik. Hak ettiğimize inanıyorum. Düşük bütçemiz, kocaman yüreğimizle bu takımı hak ettiği yere getirdik. Herkese teşekkür ediyorum. Maddi harcaması bizden daha fazla, daha güçlü bir takıma karşı oynadık. Daha fazla para harcayan bir takım ile oynadık. BAL tecrübesine sahip bir takım ile oynadık fakat kazanmayı bildik. Yürekli çocuklarımız tekrar takımımızı hak ettiği yere çıkardı” ifadelerini kullandı.