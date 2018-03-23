Haber: Esra Öztürk

Bolu U -19 Liginde şampiyonluk mücadelesi veren Kızıkspor, U -19 Play Off grubunun son haftasında Özel İdare Köroğluspor ile karşılaştı. Bolu Karaçayır Spor Tesisleri sentetik 1’de oynanan 6.hafta mücadelesini Kızıkspor 2-1 kazandı. Rakibini 2-1 yenerek puanını 16’ya çıkaran Kızıkspor, U – 19 Ligini şampiyon olarak tamamladı. Şampiyon takıma 2 -1 yenilen Özel İdare Köroğluspor ise ligi 10 puanla 2. sırada tamamladı. Maçın ardından düzenlenen kupa törenine, ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen, İl Temsilcisi Cemalettin Metin, Gençlik Spor Şube Müdürleri, TÜFAD Başkanı İrfan Ulusan, yönetim kurulu ve yöneticiler katıldı. U -19 Ligi Play Off grubunda oynanan son maçların ardından oluşan sıralama şu şekilde;

1.Elvan İnşaat Kızıkspor (16 puan)

2.Özel İdare Köroğluspor (10 puan)

3.Kıbrıscıkspor (5 puan)

4.Bolu Belediyespor ( 3 puan)