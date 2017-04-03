Haber: Aysun Beykoz

Amatörde son hafta mücadeleleri Karaçayır Çim Saha’da oynandı. Son hafta maçlarında Mudurnuspor ile Bolu Belediyespor 2-2 berabere kaldı. Kıbrıscıkspor, Göynük Belediyespor maça çıkmayınca hükmen 3-0 kazandı. Ligin son maçında ise Yeniçağaspor uzun süre 2-1 yenik götürdüğü maçta son dakika penaltısı ile mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı. Maçtan sonra düzenlenen törenle 1.Amatör Ligi şampiyon tamamlayarak Geredespor ile baraj maçı oynamaya hak kazanan Yeniçağaspor’a kupası verildi. Kupayı ASKF Başkanı Zekeriya Gökmen takdim etti. Törende hazır bulunan Yeniçağa Belediye Başkanı Recai Çağlar ise yaptığı konuşmada, “İnşallah Geredespor’u yenip BAL ligine kalacaksınız. Maçı kazanmanız halinde sizlere sürpriz bir prim vereceğim” dedi. Siyah-beyazlı oyuncular ve aileleri kupayla uzun süre hatıra fotoğrafları çektirdi.