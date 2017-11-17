Haber: Gönül OLUTÜRK

Ankaragücü'nün tecrübeli kalecisi KorcanÇelikay, sarı-lacivertli takımın Süper Lig'e çıktığını görmek için bu kulüpte devam etmek istediğini belirtti.Futbolla11-12 yaşlarında tanıştığını söyledi.Futbola nasıl başladığını anlatan Korcan, "Benim bir abim var. O da futbol oynuyordu. Galatasaray altyapısından yetişmişti. Onunla gide gele belki biraz ondan özenerek oldu. Daha sonrasında kalecilik nasıl oldu. O zaman da uzun boyluydum. Kaleciliği tercih ettim ve özendiğim kişi de abim olmuştur" dedi.

“BU TARAFTARLARLA OLMAKTAN DA GURURLUYUM"

Böyle büyük bir camianın bireyi olduğu için çok gururlu olduğunu belirtenÇelikay, açıklamalarında "Tabiki de zor bir karardı benim için. Yani baktığımızda 2 lig birden aşağıya ineceğim ve orada oynamaya başlayacağım. Çok zor bir karardı. Ama bu kararı vermemde yakın dostlarım, arkadaşlarım etkili oldu. Neticesinde buraya geldiğimde hiçbir pişmanlığım olmadı. Bu büyüklüğü hakikaten düşünmemiştim. Ve gördüm çok da memnun oldum. Bu büyük camianın bir bireyi olduğum için de bu taraftarlarla olmaktan da gururluyum" ifadelerini kullandı.

“GÜZEL BİR GRUP OLDUK”

Ankaragücü'ne başarıyı getiren faktörün takım içerisindeki huzur olduğunu belirten KorcanÇelikay, "Lig bitmiş değil, daha önümüzde 20 maç var. Geçen seneden farkı, bu senenin, geçen sene şampiyon olan kadrodan 2-3 kişinin olması, onun dışında bu seneki kadroda 14-15 tane yeni arkadaşımız var. Ama o kadar güzel bir grup olduk ki tabiî ki de en başında olmasına sebep hocamızdır. Çünkü bu bütünlüğü sağlayacak kişi o yönetimimizin de katkısıyla hocamızın kontrolünde" ifadelerine yer verdi.

“BÖYLE OLDUĞUNDA BEKLENTİ YÜKSELİYOR”

Taraftarlara seslenen KorcanÇelikay açıklamasını "Bu taraftara hiçbir mesaja gerek yok. Onlar gerekeni yapıyor zaten. Bizde ilk 3-4 hafta alışma süreci vardı. Pek bir performans gösteremedik. Daha sonrasında 7-8 maçtır çok iyi bir seri yakaladık. Böyle olduğunda beklenti yükseliyor. Onlardan istediğimiz bize desteklerini kesmesinler" ifadeleriyle sonlandırdı.