Şampiyon Salı Günü Belli Olacak

Haber: Aysun Beykoz

Kazananın kupayı kaldıracağı mücadele Karaçayır'da oynandı. Çağsu Hastaneleri Aladağspor ile Kıbrıscıkspor ilk yarısı golsüz sona eren maçta ikinci devrede atılan karşılıklı goller ile 1-1 berabere kaldı. Ligde ilk iki sırada yer alan iki takım mücadelesinde Çağsu Hastaneleri Aladağspor yoğun bir taraftar desteği ile çıktığı maçta öne geçmesine rağmen bu üstünlüğünü koruyamadı. Kıbrıscıkspor ikinci yarının büyük bölümünü bir oyuncusunun gördüğü kırmızı kart sebebiyle eksik oynamak zorunda kaldı. Statü gereği iki takım son maçların ardından 26 Kasım Salı akşamı saat 18.00'de final maçını oynayacaklar. Bu maçta da eşitlik bozulmazsa şampiyonu penaltılar belirleyecek