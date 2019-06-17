Şampiyon S.Mithat Dayıoğlu

Haber: Aysun Beykoz

S.Mithat Dayıoğlu Ortaokulu ile Gerede Ortaokulu önceki gün final karşılaşması ile yarıştı. Karşılaşmada S.Mithat Dayıoğlu, Gerede Ortaokulu’nu 4-2 yenerek turnuvanın şampiyonluğuna ismini yazdırdı. Gerede Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen, bu yılda 34.sü gerçekleştirilen Ortaokullar Futbol Turnuvası kupa töreni ile sona erdi. 22 Mayıs 2019’da başlayan turnuva önceki gün oynanan final karşılaşması ve ardından yapılan kupa töreni ile son buldu. Türkiye genelinde belediyeler bazında ilk olarak Gerede Belediyesi tarafından düzenlenen tarihi turnuvaya bu yıl 7 okul takımı katıldı. İki gruptan oluşan turnuvaya; Gerede Ortaokulu, Seviller Ortaokulu, Esentepe Ortaokulu, Yenimahalle Ortaokulu, 100.Yıl İmam Hatip Ortaokulu, Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, S.M Dayıoğlu Ortaokulu takımları katıldı. Turnuvaya katılan takımlar arasında A grubundan Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 1.olarak, Esentepe Ortaokulu 2.olarak B grubundan ise S.M Dayıoğlu Ortaokulu 1.olarak, Gerede Ortaokulu ise 2.olarak çıktı. Yarı final müsabakaları Gerede Ortaokulu 7-5 Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu, S.M Dayıoğlu Ortaokulu 4-2 Esentepe Ortaokulu şeklinde sonuçlandı. 3.lük karşılamasında Eyüp Özdemir İmam Hatip Ortaokulu 6-1 Esentepe Ortaokulu’nu yenerek 3.olurken, Esentepe Ortaokulu turnuvayı 4.tamamladı. Final karşılaşmasında ise S.M Dayıoğlu Ortaokulu, Gerede Ortaokulu’nu 4-2 yenerek tarihi turnuvanın şampiyonu oldu. Turnuva Gerede Belediyesi organizasyonunda, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü katkıları ile tamamlandı. 34 yıldır kesintisiz gerçekleştirilen Geleneksel Orta Okullar Arası Futbol Turnuvasının final maçları Esentepe Mesireliğinde ki sahada oynandı. Final karşılaşmasında S.M. Dayıoğlu ile Gerede Ortaokulu arasında yapıldı. Kıran kırana geçen maçın ilk yarısını Gerede Ortaokulu, S.M. Dayıoğlu Ortaokulu karşısında 1-0 önde tamamladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise geriden gelen S.M. Dayıoğlu Ortaokulu karşılaşmayı 4-2 kazanarak tarihi turnuvanın şampiyonu oldu. Final maçını izlemeye, Gerede Belediye Başkan Vekili A.Hamdi Çoşkunyürek, Belediye Meclis Üyeleri Cihan Saraç, Bahri Esen, Lütfullah Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yunus Demirses, Gerede TSO Başkanı Ersin Kaşka, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Çetin, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Faruk Özdemir, İlçe Gençlik Spor Müdürü Mustafa Kocakaya, Hastahane Başhekimi İrfan İlter, Gerede OSB Müdürü Mustafa Erdoğanlı, OSB Yön. Kr. Başkanı Osman Erdoğanlı, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporseverler katıldı.