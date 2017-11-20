Haber: Semih Baykal

Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki Gloria Sports Arena’da 18 Kasım Cumartesi başlayan ve Türkiye, Gürcistan, Macaristan, Polonya, Romanya ve Ukrayna parlamenterlerinden oluşan meclis/parlamento takımlarının katıldığı Uluslararası Parlamentolar Arası Futbol Turnuvası sona erdi. Turnuvanın son gününde final maçında TBMM Parlementerler Futbol takımı ile Romanya karşı karşıya geldi. Maça etkili başlayan Türkiye, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın attığı iki golle karşılaşmayı 2-1 kazanarak şampiyon oldu. Türkiye takımında MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, CHP Antalya Milletvekili Devrim Kök, Ak Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Ak Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, Ak Parti Hatay Milletvekili Fevzi Şanverdi, Ak Parti Aydın Milletvekili Abdurrahman Öz, Ak Parti Nevşehir Milletvekili Mustafa Açıkgöz, Ak Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ak Parti Adana Milletvekili Taner Dağlı, Ak Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü, Ak Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, eski milletvekilleri Mevlüt Akgün, Mehmet Geldi ve Osman Ören forma giydi. Romanya takımında bir dönem Türkiye’de antrenörlük yapan Gheorghe Multescu teknik direktörlük yaptı. Günün diğer maçında Ukrayna’yı 2-1 yenen Polonya üçüncü oldu. Turnuvada dördüncü Ukrayna, beşinci Gürcistan, altınca Macaristan oldu. Turnuvada dereceye girenlere kupasını Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile PTT Genel Müdür Yardımcısı Adil Zenbat verdi.