Haber: Aysun Beykoz

Saha: Sentetik 1 Nolu

Hakemler: Arif Ergün, Canser Karaağaçlı, Mustafa Yalçın

Bolu Belediyespor: Enis Volkan, Ömer, Semih, Atacan, Mete, Bilal, Muhammet, Oğuzhan, İsa, M.Can, Hasan

Yeniçağaspor: Murat Demir, Murat Cambazer, Yetiş, Muhammet, Suat, Erhan, Eşref, Murat Akman, Cengizhan, Tarık, Emre

Goller: 36.dk.Tarık, 40.dk.Yetiş, 57.dk. Semih (KK) (Yeniçağaspor)

Sarı Kartlar: 9.dk.Muhammet, 24.dk.M.Can, 59.dk.Mete, 60.dk.Önder (Bolu Belediyespor)

Arif Ergün’ün başarı ile yönettiği mücadele Karaçayır Sentetik 1 Nolu Sahada oynandı. Mücadelenin ilk yarım saatinde iki takım da birbirine üstünlük kuramadı. 36.dakikada boş pozisyonda bulunan Tarık takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 4 dakika sonra Yeniçağaspor’un 2.golü geldi. Ceza sahası dışında topa sert vuran kaptan Yetiş farkı 2’ye çıkardı ve takımını rahatlatan isim oldu. İlk yarı bu skorla tamamlandı. 57.dakikada sol taraftan kullanan köşe atışında Bolu Belediyesporlu oyuncular topu kendi ağlarına gönderdiler: 3-0. Bu golden sonra çok daha etkili olan Yeniçağaspor farkı arttıramasa da maçtan 3-0 galip ayrılarak bitime 1 hafta kala Play-Off şampiyonu olarak BAL Ligi için baraj maçı oynamaya hak kazandı. Yeniçağaspor bu sonuçla BAL Liginde küme düşmemesi kesinleşen Geredespor ile BAL ligine yükselme maçı oynamaya hak kazandı. Mücadelenin ne zaman oynanacağı henüz netleşmezken, maç sonrası Yeniçağasporlu oyuncular şampiyonluk coşkusunu taraftarlarla birlikte kutladılar. Yeniçağasporlu taraftarlar maçın ilk golünden sonra meşale yaktı, maç sonrası ise arabalarının kornalarına basarak şampiyonluk sevincini doyasıya yaşadı.