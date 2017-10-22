Haber: Esra ÖZTÜRK

Okul sporları kapsamında lise kategorisinde il seçmeleri, grup müsabakaları ardından yarı finali geçerek finale yükselen en iyilerin yarışacağı 2017-2018 öğretim yılı Türkiye birinciliği ilk defa Bolu’da düzenleniyor. Karate Antrenörü İbrahim Damar, ilimizde bu senenin başında düzenlenen Türkiye Büyükler Karate Şampiyonasının ardından böyle büyük bir organizasyona daha ev sahipliği yapmaktan ilgili branşın hocası olarak çok mutlu olduğunu bu tür organizasyonların ilimizin sportif ve turizm gelişimi açısından büyük katkıda bulunacağını ifade ederken Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem’e bu konudaki teşvik ve desteklerinden ötürü teşekkür ettiğini ifade etti. Müsabakanın yapılacağı salon daha sonra il müdürlüğü tarafından açıklanacak.