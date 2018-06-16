Haber:Esra Öztürk

2017-2018 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası Final Müsabakaları 20 – 21 Haziran 2018 tarihlerinde Bolu’da oynanacak. 71 ilden 118 takımın katılımı ile 17 Mayıs 2018 tarihinde başlayan Türkiye Şampiyonası’nda oynanan birinci ve ikinci kademe müsabakaları sonucunda 4 takım finale katılma hakkı kazandı. Finalist Atakum Belediyespor (Samsun), Konya KaraKartallar Spor(Konya), Kartalspor (İstanbul) ve TSE Arabayatağı Spor (Bursa) takımlarının katılacağı U15 Türkiye Şampiyonası kura çekimi, 19 Haziran 2018 tarihinde Bolu’da yapılacak. Kura çekimi sonrası oluşacak eşleşmeler sonucunda yarı final müsabakaları 20 Haziran, final ise 21 Haziran 2018 tarihinde oynanacak.