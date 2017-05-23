Haber: Esra Öztürk

Fenerbahçe’nin Turkish Airlines Euroleague Şampiyonu olmasının ardından genç Bolu Genç Fenerbahçe ve AİBÜ Ünifeb üyeleri caddede meşaleler ve marşlar eşliğinde şampiyonluk turları atarak sevinçlerini kutladır. Fenerbahçelilerin şampiyonluk kutlamalarına İzzet Baysal Caddesindeki bir Fenerbahçeli esnafta ortak oldu. Kutlama sevincinin ardından da Fenerbahçeli esnaf taraftara bedavaya şampiyon taraftara kaymak gibi dondurma diyerek bedava dondurma dağıttı.

Fenerbahçeliler caddede yürüdü

Bolu Genç Fenerbahçeliler ve AİBÜ Ünifeb üyesi taraftarlar tezahüratlar eşliğinde yürüdü.

Bolu'da Euroleague heyecanı yaşandı. Bolu Genç Fenerbahçeliler ve AİBÜ Ünifeb üyesi taraftarlar Bolu Kent Meydanından, Fenerbahçe Ülker ­Olympiakos final karşılaşmasını izlemek için Bolu Demokrasi Meydanına harekete geçti. Tezahüratlar eşliğinde yürüyen taraftarlar karşılaşmayı izlemek için meydanı doldurdu. Kupanın kazanılması sonrası sevinç İzzet Baysal Caddesi’ne de yansıdı.