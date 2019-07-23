Şampiyona öncesi Başkan Özcan’a ziyaret

Haber: Esra Öztürk

30 Temmuz – 4 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan Uluslararası Kungfu Balkan Şampiyonası’nda ilimizi temsil edecek Bolu Wushu Kungfu Takımı, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı şampiyona öncesinde ziyaret etti.

Ziyarette konuşan, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan; “Böyle büyük bir şampiyonada Bolu’yu temsil ettiğinizden dolayı sizleri tebrik ediyorum. Ben inanıyorum ki orada büyük başarılara imza atarak bizleri gururlandıracak ve madalyalarla ilimize döneceksiniz” dedi.

Bir Ziyarette Müdüre

Ankara’da 30 Temmuz – 04 Ağustos 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Yıldızlar – Gençler ve Büyükler Avrasya Balkan Open Wushu Kung Fu Bay – Bayan Sanda ve Taolu Şampiyonası öncesi Wushu sporcuları İl Müdürü Şerafettin Çilkara’ya ziyaret etti. 15 Temmuz Şehitleri Anısına 2019 Yılı Uluslararası Yıldızlar – Gençler ve Büyükler Avrasya Balkan Open Wushu Kung Fu Sanda ve Taolu Şampiyonası öncesi birçok Türkiye derecesi olan sporcularımız Baran DEMİRTAŞ, Sümeyye Serin, Ayşe Nur Demiröz, Zeynep Çilekar ve Antrenörleri Tahsin Paça İl Müdürümüz Şerafettin Çilkara’yı ziyarette bulundular. Ziyaret sırasında çalışmaları hakkında sohbet ettiler ve sporcularımız ve antrenörümüz desteklerinden dolayı İl Müdürümüze teşekkür plaketi takdiminde bulundular. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak nazik ziyaretlerinden dolayı sporcularımıza ve antrenörümüze teşekkür eder; gidecekleri şampiyonada başarılar dileriz.