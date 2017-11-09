Haber: Gönül OLUTÜRK

Makedonya’nın Üsküp kentinde11-12 Kasım tarihlerinde düzenlenecek olan 13.Nemo Cup yüzme şampiyona öncesi Kıvanç Ermiş’in yapmış olduğu ziyaretle ilgili açıklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Ertem şunları söyledi: “07-08 Ekim 2017 tarihleri arasında Ankara Eryaman Olimpik Yüzme Havuzunda düzenlenen “Türkiye Yüzme Federasyonu Bölge Karmaları Yurt Dışı Seçme” Müsabakasında 13 yaş Erkekler kategorisinde Sırtüstü branşında elde ettiği derecelerle Federasyon karmasına seçilerek Milli Takım kafilesiyle birlikte 11-12 Kasımda Makedonya’nın Üsküp kentinde düzenlenecek olan 13.Nemo Cup ta 50m, 100m ve 200m Sırtüstünde ülkemizi ve Bolu’yu temsil edecek. Sporcumuzu ve antrenörümüzü tebrik eder başarılarının devamını dilerim.”