Şampiyona Öncesi Moral Ziyareti

Haber: Gönül Olutürk

Ziyaret sırasında daha önce Türkiye dereceleri olan sporcuları Ahmet Aslan MİRZAH, Osman GÜNTEKİN, Hazarhan AĞIRDAŞ ve Yağmur ONAY antrenörleri Ozan AĞIRDAŞ ve İl Temsilcileri Tahsin PAÇA ile birlikte desteklerinden dolayı İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’ya teşekkür ettiler ve Wushu branşı hakkında istişarede bulundular. Ziyaret çekilen hatıra fotoğrafı ile sonra erdi. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak nazik ziyaretlerinden dolayı sporcularımıza antrenör ve il temsilcilerine teşekkür eder; katılacakları şampiyonada ve spor hayatlarında başarılar dileriz” ifadeleri kullanıldı.