Haber: Esra Öztürk

19 Şubat tarihinde Bolu’da yapılan seçmelerde 17 -26 Mart tarihlerinde Alanya’da yapılmakta olan Şehit Polis Fethi Sekin Muay Thai Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazanan Mengen Belediyespor Muay-Thai takımı sporcuları Batuhan YILMAZ, Hatice KARAÖZ, Turgay ERİKCİ ve Muhsin TOPRAK yola çıkmadan önce antrenörleri Ertan AKDOĞAN ile birlikte Belediye Mengen Belediye Başkanı Turhan BULUT’u makamında ziyarette bulunarak desteklerinden dolayı teşekkür ettiler. Başkan Bulut ‘’Her zaman olduğu gibi İlçemizi en iyi şekilde temsil ederek şampiyonluk ve madalyalarınızla geri döneceğinize inanıyorum’’ diyerek sporcuları uğurladı.