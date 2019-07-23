Şampiyondan Mangallı Kutlama

Haber: Esra Öztürk

14.sü Aydın İnceayan ve İsmail Benli adına düzenlenen Veteranlar Futbol Turnuvası’nda geçtiğimiz hafta oynanan zorlu final maçında Akkent Toar Yapı’yı penaltılarla yenerek kupaya uzanan şampiyon Saray Pastanesi takımı mangal partisinde buluştu. Abant’ta gerçekleşen kutlamada basın mensupları, takımın futbolcuları ve idarecileri hem kaynaştı hem de şampiyonluk sevincini taçlandırdı. Ailelerin çocukları ile birlikte eğlendiği mangal partisinde kazanılan kupada yer aldı. Büyük keyif alınan anlamlı organizasyon çektirilen hatıra fotoğrafı ile tamamlandı.