banner133

banner101

23 Aralık 2017 Cumartesi
  • Sitene Haber Ekle
  • Künye
  • Yazar Kadrosu
  • İletişim
  • Reklam

    • Şampiyonlar kupalarını aldı

    GHSİM ve TSF Bolu İl Temsilciliğinin düzenlediği “BOLU TÜRKİYE KUPASI İL BİRİNCİLİĞİ ve BOLU KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL BİRİNCİLİĞİ” turnuvaları son buldu.

    21 Aralık 2017 Perşembe 14:12
    Bu haber 106 kez okundu
    Şampiyonlar kupalarını aldı

    Haber: Esra Öztürk

    GHSİM ve TSF Bolu İl Temsilciliğinin düzenlediği “BOLU TÜRKİYE KUPASI İL BİRİNCİLİĞİ ve BOLU KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL BİRİNCİLİĞİ” turnuvaları önceki gün Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılan ödül töreni ile son buldu.Önceki gün oynanan  Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği Turnuvasında 17 bayan sporcu, Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Satranç Turnuvasında da 37 sporcu yarıştı. 2018 Bolu Kadınlar İl Birinciliğinde Şampiyon SUDE ŞAHİN 5 maçta 4,5 puan toplayarak kadınlar il birincisi oldu. Ayfer YILMAZ 4,5 puan ve averajla ikinci, Zeynep İkra ALTINTAŞ da 4 puan toplayarak kadınlar il üçüncüsü olmuştur. 2018 Bolu İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Şampiyon Akın ÖZSAKALLIOĞLU 6 maçta 5,5 puan toplayarak il birincisi oldu. Muhammed Cemre CEVRİN 5 puanla ikinci, Mehmet Selahaddin GÜLEŞ te 5 puan ve averajla il üçüncüsü oldu. Özellikle son turların çok çekişmeli geçtiği turnuva sonunda mutlu sona ulaşan Akın ÖZSAKALLIOĞLU 26 Ocak – 03 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2018 Türkiye Kupası Şampiyonasında; Sude ŞAHİN de Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik eder, Türkiye Kupası ve Kadınlar Şampiyonasında başarılar dileriz. Tek kategoride 60 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği ve Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Satranç Turnuvalarında derece yapan sporcular; Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği Dereceleri

    1.Sude ŞAHİN – BOLU

    2.Ayfer YILMAZ – BOLU

    3.Zeynep İkra ALTINTAŞ – BOLU

    Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Dereceleri

    1.Akın ÖZSAKALLIOĞLU – BOLU

    2.Muhammed Cemre CEVRİN – BOLU

    3.Mehmet Selahaddin GÜLEŞ – BOLU 
    Anahtar Kelimeler: GHSİM, TSF, Bolu, İl, Temsilciliğinin

    Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
  • ÖMER ERU ÖMER ERU GÖLCÜK
  • Onur Ustaoğlu Onur Ustaoğlu BURADAN NASIL ÇIKACAĞIM?
  • Gürkan Dura Gürkan Dura EN BÜYÜK GÜÇ TARAFTARDIR
  • Mustafa Yıldırım Mustafa Yıldırım ÖĞRETMENİN BAŞINI KESENLER BİR GRUP İRTİCACI DEĞİL, ŞEYHİN ÖRGÜTÜYDÜ
  • Sanem Özge Yücel Sanem Özge Yücel Köroğlu Olmak
  • Mustafa Cop Mustafa Cop BOLU’DA YERELDEN “ DURAĞIMIZ KÜRESEL SİYASET “ E KADAR “ETKİNLİKLER”DEN…
  • RECAYİ ÇAĞLAR RECAYİ ÇAĞLAR ENDERUN………. BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ
  • Mustafa NAMDAR Mustafa NAMDAR KIZIM VE BENİM TEŞEKKÜRÜMÜZ
  • Suat Tosun Suat Tosun KUDÜS VE HZ. ÖMER BİLGELİĞİ
  • İlhami Candemir İlhami Candemir AH GÖLCÜK VAH GÖLCÜK
  • Eyüp Bektaş Eyüp Bektaş TAKACAKSIN SEPETİ KOLUNA.
  • Makinist Makinist Allah aşkına medeniyet götürmeyin
  • Aydın Hitit Aydın Hitit TESTİ
  • Oral Yılmaz Oral Yılmaz SANAL KALAN DOSTLUKLAR
  • Şenda Aksungur Şenda Aksungur BOLU GÖLCÜK ORMAN İÇİ MESİRE YERİ RANTIN HAVUZU MU OLACAK
  • Levent Ömer BILTIR Levent Ömer BILTIR BOLUSPOR - GEMLİK BASKETBOL
  • Erhan Beykoz Erhan Beykoz ALKIŞLARLA 3 GOL, 3 PUAN (ANALİZ)
  • Hasan DİNÇ Hasan DİNÇ TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BAZILARINI YORMUŞ (V)
  • Nizamettin Yıldırım Nizamettin Yıldırım Göl-Cük
  • İsmail Hotakoğlu İsmail Hotakoğlu Atatürk’ün ekonomisi
  • Nihal Eker Nihal Eker SEVGİNİN DİLİ
  • Cevat ÖZSOY Cevat ÖZSOY Mevlid Kandili
  • Kasım ŞAHİN Kasım ŞAHİN Her takıma böyle bir Hanna lazım
  • Nafiye Ç. Özdemir Nafiye Ç. Özdemir Kendine değer vermek nasıl bir şey?
  • Reşat DEMİREL Reşat DEMİREL Seben’in tarihi araştırılıyor…
  • Fundem Ece Kaykaç Fundem Ece Kaykaç KEKEMELİK
  • Tayfun TAYŞİ Tayfun TAYŞİ Ayran İçmeyi Alışkanlık Haline Getirmekte Fayda Var!!!
  • Tekin Aytugar Tekin Aytugar HOCAYI DEĞİŞTİRDİN, KAFAYI NASIL DEĞİŞTİRECEKSİN!!!
    • SENDE YAZ
    Ziyaretçi Defteri

    Siz de yazmak istemez misiniz?

    GAZETE MANŞETLERİ
    Admatic Scroll 300x250 Ad Code START --> Admatic Scroll 300x250 Ad Code END -->
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    BUGÜN
    BU HAFTA
    BU AY
    SAYFALAR
    ARŞİV
    banner82

    YAZILIM: Haber-Sistemi

    2017 © boluolay.com

    banner109