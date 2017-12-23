Haber: Esra Öztürk

GHSİM ve TSF Bolu İl Temsilciliğinin düzenlediği “BOLU TÜRKİYE KUPASI İL BİRİNCİLİĞİ ve BOLU KADINLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI İL BİRİNCİLİĞİ” turnuvaları önceki gün Bolu Solmaz Ahmet Baysal Öğretmen Evinde yapılan ödül töreni ile son buldu.Önceki gün oynanan Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği Turnuvasında 17 bayan sporcu, Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Satranç Turnuvasında da 37 sporcu yarıştı. 2018 Bolu Kadınlar İl Birinciliğinde Şampiyon SUDE ŞAHİN 5 maçta 4,5 puan toplayarak kadınlar il birincisi oldu. Ayfer YILMAZ 4,5 puan ve averajla ikinci, Zeynep İkra ALTINTAŞ da 4 puan toplayarak kadınlar il üçüncüsü olmuştur. 2018 Bolu İl Birinciliği Satranç Turnuvasında Şampiyon Akın ÖZSAKALLIOĞLU 6 maçta 5,5 puan toplayarak il birincisi oldu. Muhammed Cemre CEVRİN 5 puanla ikinci, Mehmet Selahaddin GÜLEŞ te 5 puan ve averajla il üçüncüsü oldu. Özellikle son turların çok çekişmeli geçtiği turnuva sonunda mutlu sona ulaşan Akın ÖZSAKALLIOĞLU 26 Ocak – 03 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 2018 Türkiye Kupası Şampiyonasında; Sude ŞAHİN de Arzum Türkiye Kadınlar Şampiyonasında ilimizi temsil edecek. Sporcularımızı başarılarından dolayı tebrik eder, Türkiye Kupası ve Kadınlar Şampiyonasında başarılar dileriz. Tek kategoride 60 dakika + 30 saniye/hamle eklemeli tempoyla oynanan Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği ve Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Satranç Turnuvalarında derece yapan sporcular; Bolu Kadınlar Satranç Şampiyonası İl Birinciliği Dereceleri

1.Sude ŞAHİN – BOLU

2.Ayfer YILMAZ – BOLU

3.Zeynep İkra ALTINTAŞ – BOLU

Bolu Türkiye Kupası İl Birinciliği Dereceleri

1.Akın ÖZSAKALLIOĞLU – BOLU

2.Muhammed Cemre CEVRİN – BOLU

3.Mehmet Selahaddin GÜLEŞ – BOLU