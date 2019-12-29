ankara escort istanbul escort mersin escort bahis siteleri

Şampiyonlar Müdürle Buluştu

Muaythai sporunda uluslararası başarı sağlayan Bolulu sporcular Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara’yı ziyaret etti.

Şampiyonlar Müdürle Buluştu

Haber: Ceylan Beykoz

Türkiye Muaythai Federasyonu ve (IFMA) Avrupa Muaythai Federasyonunun 2019 yılı faaliyet programında yer alan, Türkiye’nin ev sahipliği yaptığı 11 ülkeden toplam 920 sporcunun katıldığı ‘’Emf Uluslararası Antalya Açık Kupası’na’’ katılan sporcularımız ilimizi en iyi şekilde temsil ederek kürsüde yerlerini aldılar ve şampiyona dönüşü sevinçlerini İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA ile paylaştılar.  Şampiyonaya katılan Bolu Belediyespor kulübü sporcularından Zehra GÖK 51 kg Üst Genç Bayanlarda Şampiyona 2’incisi, Gamze GÜL 63,5kg Elit Büyük Bayanlarda Şampiyona 3’üncüsü olmuş aynı zamanda yarışmada gösterdikleri başarıdan dolayı Zehra GÖK, Gamze GÜL ve Aybars Başar Milli Takıma seçildi. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak nazik ziyaretlerinden dolayı sporcularımıza ve antrenörleri Emrah SARICAER’e teşekkür eder; başarılarının devamını dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Esra Perçin

Esra Perçin

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
U19’lar Fenerbahçe’yi Dağıttı
U19’lar Fenerbahçe’yi Dağıttı
  1. Spor

banner129