Şampiyonlar Ödüllerini Aldı

Haber: Gökhan Aksoy

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şerafettin ÇİLKARA’nın yaptığı açılış konuşması ile başlayan Okul Sporları Artistik Gençler – Yıldızlar Türkiye Şampiyonası iki gün sürdü ve yapılan ödül töreni ile sona erdi. Sporcu öğrenciler ödüllerini, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Şube Müdürlerimiz Sadık ÖZTÜRK, Muzaffer AKDOĞAN, Hakkı KARABACAKOĞLU, Türkiye Cimnastik Fedarasyon temsilcileri ve hakemleri tarafından aldı. Konuyla ilgili olarak GHSİM’den yapılan açıklamada, “Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ailesi olarak yarışmada dereceye giren tüm sporcu öğrencilerimizi, okul takımlarımızı, antrenörlerimizi ve emeği geçen herkesi tebrik eder; başarılarının devamını dileriz” denildi.