Haber: Esra ÖZTÜRK
Gençlik Haftası programında gerçekleştirilen kapanış töreni İrfan Can Özçelik tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabenin okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik Merkezi Spor Kulübünün özel öğrencileri ve Bolu Halk oyunları Ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterilerle devam etti. Kick Bock, Artistik Cimnastik, Muay Thai, Judo, Karate, Güreş gösterileri ve ödül töreniyle son buldu. Törende ödül alan branşlar ve yarışmacılar şu şekilde;
Badminton Genç Kızlar
1.Hilal Yıldırım: Bolu Atatürk Anadolu Lisesi
2.Eda Rana Ergül: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi
3. Burcu Gürbüz: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi
Badminton Yıldız ve Genç Erkekler
1.Ömer Faruk Çoksezgin: Bolu Spor Lisesi
2. Çağlar Göfker: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi
3.Alperen Gürcan: Milli Egemenlik İlkokulu
Voleybol Genç Kızlar:
1.Hak Doğan – Buse Nur Çimen:
2.Merve Nur Arabacıoğlu – İrem Dilara Beyhan
3.Özge Kozlu – Dila Nur Sugeçti
Voleybol Genç Erkekler
1.Latifcan Gengel – Kaan Karaibrahimoğlu
2. İlkay Dağkut – Fetih Sefa Özdemir
3. Kadircan Erköse – Fuat Ateş
Masa Tenisi Yıldız ve Genç Kızlar
1.Irmak Beyza Seymen: Sakarya Ortaokulu
2. İrem Zeynep Özben: Fen Lisesi
3.Ebrar Erdoğan: Sakarya Ortaokulu
Masa Tenisi Yıldız ve Genç Erkekler
1.Ahmet Furkan Saraç: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi
2.Alperen Erguvan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
3. İrfan Telkeş: Canip Baysal Lisesi
Karate Yıldız ve Genç Kızlar
1.İrem Körlü: Yunus Emre İlkokulu
2.Rümeysa Karabostan: Paşaköy İlkokulu
3. Esin Güven: Köroğlu İlkokulu
Karate Yıldız ve Genç Erkekler
1.Caner Göktaş: 50. Yıl Ortaokulu
2.Mehmet Emin Nacar: Canip Baysal Ortaokulu
3. Serhat Akdeniz: Yunus Emre İlkokulu
Judo Minik Kızlar:
1.Zeynep Arslan: Sakarya İlkokulu
2.Elif Su Sakar: Sakarya İlkokulu
3. Buse Sayit: Sakarya İlkokulu
Judo Minik Erkekler
1.Alper Arslan: Sakarya İlkokulu
2.Recep Salim: Milli Egemenlik Ortaokulu
3.Ubeydre Bağcı: Gazipaşa Ortaokulu
Okçuluk Genç Kızlar
1.Esra Yazıcı: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
2.Şeyma Başaran: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
3. Zeynep Uzun: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi
Okçuluk Genç Erkekler
1.Kadir Er: İzzet Baysal Anadolu Lisesi
2.Sefa Tartıcıoğlu: İmam Hatip Anadolu Lisesi
3. Hamza Işık: Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Atletizm Genç Kızlar
1.Feyza Kayrancıoğlu: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
2.Esin Örcan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
3.Büşra Sultan Gürcan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi
Atletizm Genç Erkekler
1Arslan Kerem Ataş: Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
2.Eren Sert: Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Abdulkerim Enes Ataş: Mezun
Oryantiring Kızlar
1.Kezban Karataş:
2. Belinay İp
3. Meryem Ay
Oryantiring Erkekler
1.Umut Can Ergin
2.Doğukan Yıldırım
3.Hayrettin Yıldız
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