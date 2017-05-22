Haber: Esra ÖZTÜRK

Gençlik Haftası programında gerçekleştirilen kapanış töreni İrfan Can Özçelik tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabenin okunmasıyla başladı. Ardından Gençlik Merkezi Spor Kulübünün özel öğrencileri ve Bolu Halk oyunları Ekibi tarafından gerçekleştirilen gösterilerle devam etti. Kick Bock, Artistik Cimnastik, Muay Thai, Judo, Karate, Güreş gösterileri ve ödül töreniyle son buldu. Törende ödül alan branşlar ve yarışmacılar şu şekilde;

Badminton Genç Kızlar

1.Hilal Yıldırım: Bolu Atatürk Anadolu Lisesi

2.Eda Rana Ergül: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi

3. Burcu Gürbüz: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi

Badminton Yıldız ve Genç Erkekler

1.Ömer Faruk Çoksezgin: Bolu Spor Lisesi

2. Çağlar Göfker: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi

3.Alperen Gürcan: Milli Egemenlik İlkokulu

Voleybol Genç Kızlar:

1.Hak Doğan – Buse Nur Çimen:

2.Merve Nur Arabacıoğlu – İrem Dilara Beyhan

3.Özge Kozlu – Dila Nur Sugeçti

Voleybol Genç Erkekler

1.Latifcan Gengel – Kaan Karaibrahimoğlu

2. İlkay Dağkut – Fetih Sefa Özdemir

3. Kadircan Erköse – Fuat Ateş

Masa Tenisi Yıldız ve Genç Kızlar

1.Irmak Beyza Seymen: Sakarya Ortaokulu

2. İrem Zeynep Özben: Fen Lisesi

3.Ebrar Erdoğan: Sakarya Ortaokulu

Masa Tenisi Yıldız ve Genç Erkekler

1.Ahmet Furkan Saraç: Bolu Abant İzzet Baysal Anadolu Lisesi

2.Alperen Erguvan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

3. İrfan Telkeş: Canip Baysal Lisesi

Karate Yıldız ve Genç Kızlar

1.İrem Körlü: Yunus Emre İlkokulu

2.Rümeysa Karabostan: Paşaköy İlkokulu

3. Esin Güven: Köroğlu İlkokulu

Karate Yıldız ve Genç Erkekler

1.Caner Göktaş: 50. Yıl Ortaokulu

2.Mehmet Emin Nacar: Canip Baysal Ortaokulu

3. Serhat Akdeniz: Yunus Emre İlkokulu

Judo Minik Kızlar:

1.Zeynep Arslan: Sakarya İlkokulu

2.Elif Su Sakar: Sakarya İlkokulu

3. Buse Sayit: Sakarya İlkokulu

Judo Minik Erkekler

1.Alper Arslan: Sakarya İlkokulu

2.Recep Salim: Milli Egemenlik Ortaokulu

3.Ubeydre Bağcı: Gazipaşa Ortaokulu

Okçuluk Genç Kızlar

1.Esra Yazıcı: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

2.Şeyma Başaran: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

3. Zeynep Uzun: Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi

Okçuluk Genç Erkekler

1.Kadir Er: İzzet Baysal Anadolu Lisesi

2.Sefa Tartıcıoğlu: İmam Hatip Anadolu Lisesi

3. Hamza Işık: Merkez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Atletizm Genç Kızlar

1.Feyza Kayrancıoğlu: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

2.Esin Örcan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

3.Büşra Sultan Gürcan: Mustafa Çizmecioğlu Anadolu Lisesi

Atletizm Genç Erkekler

1Arslan Kerem Ataş: Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

2.Eren Sert: Mimar İzzet Baysal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Abdulkerim Enes Ataş: Mezun

Oryantiring Kızlar

1.Kezban Karataş:

2. Belinay İp

3. Meryem Ay

Oryantiring Erkekler

1.Umut Can Ergin

2.Doğukan Yıldırım

3.Hayrettin Yıldız