Haber: Esra Öztürk

Spor Genel Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Okul Sporları 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sona erdi. 7 takımın, yaklaşık 105 sporcunun katıldığı Voleybol Yıldız Kızlar İl Birinciliği Müsabakaları sonucunda şampiyon Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu oldu. Müsabakalarda Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 1., Atatürk Ortaokulu 2.ve Mudurnu Taşkesti Ortaokulu 3. oldu. Maçların bitimiyle birlikte 17 Temmuz Spor Salonu’nda yapılan törenle dereceye giren takımlara ödülleri verildi.Tüm okullarımızı, sporcularımızı, öğretmenlerimizi, idarecilerimizi ve sporcu ailelerini, başarılarından dolayı tebrik eder; grup müsabakalarına katılacak takımlarımızın başarılarının devamını dileriz.