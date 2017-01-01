

Konuyla ilgili olarak Kızıkspor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Genç kardeşlerimizin alın teri emekleri sonucu aldıkları şampiyonluğu mükafatlandırmak da yönetimimize düştü.



Elvan İnşaat Kızıkspor olarak U-15 ve U-17 yaş gruplarında şampiyon olan futbolcularımız,antrenörlerimiz ve yönetimimizle birlikte yemekte buluştuk. Gelecek şampiyonluklarda ve kutlamalarda buluşmak dilek ve temennilerimizle genç kardeşlerimizle hoşça vakit geçirdik.Tebrikler Kızıkspor;Teşekkürler Elvan İnşaat..” ifadelerine yer verildi.

Haber: Erdal Tanrıverdi